В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)

На севере до -10°.

В Украине сегодня будет морозно/ УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.

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На востоке практически без осадков, температура до -8°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +8°.

На западе Украины без осадков. Температура до +2°.

В северных областях переменная облачность. Температура до -10°. В центре без осадков, температура до -8°.

Прогноз на 28 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

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