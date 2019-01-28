В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)
На севере до -10°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 января, в Украине будет холодно, на севере до -10°.
Отменены рейсы и 12 сантиметров снега: в Украине снова ударила непогода
На востоке практически без осадков, температура до -8°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +8°.
На западе Украины без осадков. Температура до +2°.
В северных областях переменная облачность. Температура до -10°. В центре без осадков, температура до -8°.
Согласно народному прогнозу, 28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.
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Погода в Украине
- Винница+1°... 0°
- Днепр-5°... -11°
- Донецк-4°... -11°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-4°... -5°
- Кировоград-6°... -7°
- Луганск-5°... -13°
- Луцк0°... -2°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... +2°
- Полтава-8°... -12°
- Ровно-1°... -2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-9°... -16°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-8°... -14°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы-7°... -10°
- Чернигов-10°... -11°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:56 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:19
Закат17:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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