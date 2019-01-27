Отменены рейсы и 12 сантиметров снега: в Украине снова ударила непогода

Прежде всего сильный снегопад существенно ухудшил ситуацию на дорогах страны.

Весь день 26 января и в ночь на 27-е в Украине наблюдались сильные снегопады. Синоптики подсчитали, что за сутки выпало в среднем 5-12 сантиметров снега. Непогода осложнила движение транспорта и частично парализовала аэропорт Харькова.

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Прежде всего сильный снегопад существенно ухудшил ситуацию на дорогах страны. В Укравтодоре отметили, что прирост снега наблюдается в Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Луганской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях. В этих областях дороги остаются заснеженными, хотя дорожники утверждают, что пробок на автодорогах государственного значения нет.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1337 единиц техники и 1801 рабочий", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при "Укравтодоре" работает для координации действий Нацполиции, ГСЧС и коммунальных служб.

Ударила непогода в частности и по столице. Киевские коммунальщики отчитываются: чтобы очистить дороги и тротуары города, круглосуточно убирают снег 383 единицы спецтехники и 30 бригад по ручной уборке предприятий КК "Киевавтодор". Дорожники настойчиво обращаются к водителям с просьбой не оставлять свои машины вблизи улиц и дорог, ведь это создает значительные препятствия для работы спецтехники и задерживает оперативное уборки столицы от снега.

Циклон, который бушевал 27 января, сменился другим - на Востоке и Юге. Налипание мокрого снега и перепад температур образовали гололед на автодорогах Николаевщины, Полтавщины, Харьковщины, Донетчины, Днепропетровщины и Кировоградщины. Кроме гололеда, в большинстве южных областей утром был туман.

Налипание мокрого снега частично парализовало и аэропорт "Харьков". Там пришлось отменить или перенести сразу несколько рейсов: ТК1474 авиакомпании "Turkish Airlines" сообщением Харьков – Стамбул, который должен был прибыть сегодня, 27 января, отменен. Задерживается до 14:10 рейс PQ7121 авиакомпании "SkyUp" сообщением Харьков – Шарм-Эль-Шейх. Рейс должен был прибыть сегодня, 27 января, в 12:00.

На территории Украины снова ожидают осложнения погодных условий и новый циклон. На этот раз он будет без сильных морозов, но с сильными ветрами и мокрым снегом. В воскресенье его почувствуют в восточных и северных областях. А с понедельника – и в центральных.