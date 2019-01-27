Синоптики прогнозируют значительный снег в Полтавской, Сумской и Харьковской областях
В горах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Синоптики прогнозируют сегодня днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица.
Киевлян предупреждают о снегопаде и гололедице в воскресенье
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
Также отмечается, что в восточных областях местами гололед, в юго-восточной части страны местами туман, видимость 200-500 м.
Спасатели предупреждают, что в связи со снегопадом и метелью на высокогорье и в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах области существует угроза оползней снега на дороги.
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