Синоптики прогнозируют значительный снег в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

11:36, 27 января 2019
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В горах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

В восточных областях местами гололед / УНИАН
В восточных областях местами гололед / УНИАН

Синоптики прогнозируют сегодня днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также отмечается, что в восточных областях местами гололед, в юго-восточной части страны местами туман, видимость 200-500 м.

Спасатели предупреждают, что в связи со снегопадом и метелью на высокогорье и в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах области существует угроза оползней снега на дороги.

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Теги: #Харьков#снегопад
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