На Украину надвигается новый циклон с осадками (карта, видео)
Январский мороз еще останется, местами воздух охладится до -4.
Погода в Украине в воскресенье, 27 января, будет ветреной, однако январские морозы постепенно отступают. Жителям восточных регионов следует ожидать мокрого снега.
Об этом украинский синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook.
На выходных циклон принесет в Украину сильный снег и ветер - синоптик
Так, в воскресенье в Украину снова придет циклон с осадками и сильным ветром. В восточных областях немного потеплеет – столбик термометра будет колебаться преимущественно на уровне +1 -1 градусов.
"Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными", – пишет она.
Жителям Запада повезет больше – там осадков не обещают. Однако январский мороз еще останется, местами воздух охладится до -4.
В Киеве в воскресенье, 27 января, столбик термометра опустится до -4 -6 градусов. Снег киевлянам не грозит.
Прогноз погоды на воскресенье, 27 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -1...-3
Ровно – -2...-4
Житомир – -3...-5
Винница – -2...-4
Одесса – 1-...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -2...-4
Сумы – -1...-3
Полтава – 0...-2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -4...-6
Погода в Украине
- Винница-5°... -10°
- Днепр+1°... 0°
- Донецк+1°... -1°
- Житомир-5°... -11°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск-4°... -10°
- Киев-4°... -9°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск0°... -2°
- Луцк-5°... -11°
- Львов-5°... -8°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно-6°... -14°
- Симферополь+12°... +4°
- Сумы-3°... -4°
- Тернополь-5°... -11°
- Харьков-2°... -4°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий-6°... -16°
- Черкассы-2°... -7°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы-4°... -11°