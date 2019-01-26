На Украину надвигается новый циклон с осадками (карта, видео)

Январский мороз еще останется, местами воздух охладится до -4.

Жителям восточных регионов следует ожидать мокрого снега / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 27 января, будет ветреной, однако январские морозы постепенно отступают. Жителям восточных регионов следует ожидать мокрого снега.

Об этом украинский синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook.

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Так, в воскресенье в Украину снова придет циклон с осадками и сильным ветром. В восточных областях немного потеплеет – столбик термометра будет колебаться преимущественно на уровне +1 -1 градусов.

"Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными", – пишет она.

Жителям Запада повезет больше – там осадков не обещают. Однако январский мороз еще останется, местами воздух охладится до -4.

В Киеве в воскресенье, 27 января, столбик термометра опустится до -4 -6 градусов. Снег киевлянам не грозит.

Прогноз погоды на воскресенье, 27 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -2...-4

Житомир – -3...-5

Винница – -2...-4

Одесса – 1-...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -2...-4

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...-2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -4...-6