На турецкий курорт обрушились множественные торнадо: поврежден аэропорт, есть пострадавшие (фото, видео)

15:39, 26 января 2019
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В результате опрокидывания автобуса в аэропорту пострадали 12 человек.

На Анталью обрушились множественные торнадо / фото Mevlüt Dalaman / severe-weather.eu
На Анталью обрушились множественные торнадо / фото Mevlüt Dalaman / severe-weather.eu

На курортный город Анталья, расположенный на юго-западе Турции, обрушились множественные торнадо.

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Как сообщает Severe Weather Europe, были зафиксированы около пяти торнадо, они сопровождаются грозой и крупным градом.

Сообщается, что сильно пострадал центр города, а также аэропорт: повреждены самолеты, лестницы. В результате опрокидывания автобуса в аэропорту пострадали 12 человек.

Как сообщает турецкая служба CCN, из-за стихии в городе полностью разрушены два здания, еще 229 домов повреждены.

Как сообщал УНИАН, торнадо, ударивший 25 января по турецкому курорту, стал причиной гибели 2 человек, в том числе 13-летней девочки. Продожаются поиски девушки, автомобиль которой из-за сильного ветра унесло в реку.

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Теги: #Турция#торнадо
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