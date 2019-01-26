На турецкий курорт обрушились множественные торнадо: поврежден аэропорт, есть пострадавшие (фото, видео)
В результате опрокидывания автобуса в аэропорту пострадали 12 человек.
На курортный город Анталья, расположенный на юго-западе Турции, обрушились множественные торнадо.
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Как сообщает Severe Weather Europe, были зафиксированы около пяти торнадо, они сопровождаются грозой и крупным градом.
Сообщается, что сильно пострадал центр города, а также аэропорт: повреждены самолеты, лестницы. В результате опрокидывания автобуса в аэропорту пострадали 12 человек.
Как сообщает турецкая служба CCN, из-за стихии в городе полностью разрушены два здания, еще 229 домов повреждены.
Wow ? VIDEO✈️: A tornado sweeping across #Antalya#Airport, #Turkey ?? pushing around several parked aircraft✈️. pic.twitter.com/pXX0HpTzdf— srb news (@srbnews0) January 26, 2019
Как сообщал УНИАН, торнадо, ударивший 25 января по турецкому курорту, стал причиной гибели 2 человек, в том числе 13-летней девочки. Продожаются поиски девушки, автомобиль которой из-за сильного ветра унесло в реку.
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