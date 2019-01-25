Киевлян предупреждают о снегопаде и гололедице в воскресенье

Завтра в столице облачно с прояснениями, небольшой снег.

Ночью и утром 27 января - значительный снег / УНИАН

В Киеве в воскресенье ожидается снегопад.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр, в субботу, 26 января, в столице облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12 градусов, днем 1-3 градуса мороза.

Ночью и утром 27 января - значительный снег, прирост снежного покрова составит 8-10 см, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности, желтый).

Как сообщала Погода. УНИАН, на выходных циклон принесет в Украину сильный снег и ветер .