Киевлян предупреждают о снегопаде и гололедице в воскресенье
Завтра в столице облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Киеве в воскресенье ожидается снегопад.
Сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях (карта)
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр, в субботу, 26 января, в столице облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12 градусов, днем 1-3 градуса мороза.
Ночью и утром 27 января - значительный снег, прирост снежного покрова составит 8-10 см, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности, желтый).
Как сообщала Погода. УНИАН, на выходных циклон принесет в Украину сильный снег и ветер .
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