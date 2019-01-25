На выходных циклон принесет в Украину сильный снег и ветер - синоптик

В Киеве в воскресенье пройдет сильная метель.

Сугробы будут достигать 15 см / фото УНИАН

В Украинском гидрометеорологическом центре ожидают 27 января сильные снегопады в отдельных областях центра, севера и востока Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Уровень опасности определен как желтый.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в воскресенье очередной циклон снова накроет Украину осадками и сильным ветром.

"Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными. Днем в воскресенье непогода оставит западную часть, там прояснится. В Киеве также ожидается постепенное потепление. В субботу - небольшие осадки, в ночь на воскресенье в столице циклон понасипае снега, утром еще непогода задержится. А Днем 27 января постепенно все успокоится", - пишет синоптик.