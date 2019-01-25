Австралийский штат Тасмания страдает от лесных пожаров (видео)
Пламя уже уничтожило несколько домов, эвакуироваться пришлось десяткам людей.
Австралийский островной штат Тасмания страдает от лесных пожаров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Там сейчас более полусотни очагов возгораний. Пламя уже уничтожило несколько домов, эвакуироваться пришлось десяткам людей. Чтобы потушить огонь, работают полтысячи пожарных, впрочем, подавить пламя мешает жара.
Как сообщала Погода. УНИАН, на юге страны температура воздуха достигла рекордных 50 градусов по Цельсию.
Австралійський острівний штат Тасманія потерпає від лісових пожеж
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