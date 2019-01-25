На популярный турецкий курорт обрушился мощный торнадо, есть погибшие (видео)

13:44, 25 января 2019
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Ведутся поиски 20-летней девушки, находившейся с матерью в автомобиле, который унесло в реку.

Торнадо, ударивший по туристической столице Турции, Анталье, стал причиной гибели 2 человек / Daily Sabah
Торнадо, ударивший по туристической столице Турции, Анталье, стал причиной гибели 2 человек / Daily Sabah

На турецкий курорт Анталья обрушился мощный шторм, сопровождающийся проливными дождями, сильным ветром и торнадо.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

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В результате буйства стихии в районах Кумлуджа, Кемер и Финике были повреждены здания, транспортные средства, нанесен также урон сельскохозяйственным угодьям и теплицам.

Торнадо, ударивший по туристической столице Турции, Анталье, стал причиной гибели 2 человек, в том числе 13-летней девочки. Еще один человек пропал без вести и по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Ведутся поиски 20-летней девушки, находившейся с матерью в автомобиле, который унесло в реку. Ее мать выжила.

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Теги: #торнадо
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