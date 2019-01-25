Погода на выходные: морозы в Украине немного отступят, местами пройдет сильный снег (карта)

В субботу на западе, в центре и на севере пройдут сильные снегопады.

Снег в выходные пройдет на западе / УНИАН

На выходных в Украине местами пройдет снег, а морозы немного отступят.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -5°, днем -3°. В воскресенье также небольшой снег, -10°...-3°.

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Во Львове в субботу также будет снежно, ночью -6°, днем -5°. В воскресенье переменная облачность, -3°…0°.

В Луцке в субботу ночью -11°, днем -5°, без осадков. В воскресенье ночью -10°, днем -6°, переменная облачность.

В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до -15° ночью, днем -3°, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают осадки. В субботу температура ночью -1°, днем +4°, дождь. В воскресенье -5°...+3°, снег.

Погода в Харькове: в субботу переменная облачность, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -7°...+2°, осадки.

Прогноз на 26 января / УНИАН

Прогноз на 27 января / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье мокрый снег, температура воздуха -4°...+3°.

В Симферополе завтра без осадков, +5°...+12°. В воскресенье -3°...+9°, осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье облачно, температура до -5°.

В Краматорске в субботу снег с дождем, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье температура до -5°, небольшой дождь.

В Северодонецке завтра сильный снег, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье -5°...-4°, небольшой дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -10°. В воскресенье без осадков, ночью -8°, днем -5°.

В Моршине на Львовщине в субботу небольшой снег, ночью -7°, днем -5°. В воскресенье пасмурно, ночью -4°, днем до -1°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -6°. В воскресенье температура до -3°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, -8°, в воскресенье облачно, температура воздуха -4° …-3°.

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