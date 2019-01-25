Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

11:14, 25 января 2019
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Уровень опасности повышен в связи с приростом снежного покрова.

Фото www.facebook.com/lavyny.official
Фото www.facebook.com/lavyny.official

 В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о значительной лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.

Сегодня в Украине усилятся морозы, на западе пройдут сильные снегопады (карта)

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с приростом снежного покрова 25 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода.УНИАН, жара в Австралии побила 80-летний рекорд.

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Теги: #Карпаты#лавина
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