Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Уровень опасности повышен в связи с приростом снежного покрова.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о значительной лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.
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Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с приростом снежного покрова 25 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.
Как сообщала Погода.УНИАН, жара в Австралии побила 80-летний рекорд.
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