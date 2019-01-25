Ледяной дождь: Румыния страдает от опасного природного явления (видео)

10:16, 25 января 2019
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Капли дождя, достигая поверхности земли, мгновенно становятся льдом.

В каток превратились автодороги и тротуары / скриншот
В каток превратились автодороги и тротуары / скриншот

Четыре центральных региона страны накрыло опасное погодное явление - ледяной дождь.

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Капли дождя, достигая поверхности земли, мгновенно становятся льдом. Водителям приходится шпателями соскабливать лед со своих автомобилей. В каток превратились автодороги и тротуары, что привело к многочисленным авариям.

В пострадавших регионах объявили повышенный уровень метеорологической опасности.

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Теги: #дождь#Румыния
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