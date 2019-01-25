Ледяной дождь: Румыния страдает от опасного природного явления (видео)
Капли дождя, достигая поверхности земли, мгновенно становятся льдом.
Четыре центральных региона страны накрыло опасное погодное явление - ледяной дождь.
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Капли дождя, достигая поверхности земли, мгновенно становятся льдом. Водителям приходится шпателями соскабливать лед со своих автомобилей. В каток превратились автодороги и тротуары, что привело к многочисленным авариям.
В пострадавших регионах объявили повышенный уровень метеорологической опасности.
Ледяной дождь в Румынии: четыре центральных региона страны накрыло опасное погодное явление
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