В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов

09:19, 25 января 2019
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Эпицентр располагался в 19 километрах к западу от населенного пункта Рио-Гранде / Flickr, Matt Katzenberger
Эпицентр располагался в 19 километрах к западу от населенного пункта Рио-Гранде / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу на тихоокеанском побережье Перу.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Подземные толчки зафиксированы в 4.45 по времени UTC. Эпицентр располагался в 19 километрах к западу от населенного пункта Рио-Гранде, регион Ика. Очаг залегал на глубине 57,5 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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Теги: #землетрясение
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