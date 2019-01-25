В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу на тихоокеанском побережье Перу.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
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Подземные толчки зафиксированы в 4.45 по времени UTC. Эпицентр располагался в 19 километрах к западу от населенного пункта Рио-Гранде, регион Ика. Очаг залегал на глубине 57,5 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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