В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура до -8°
В столице сегодня усилится мороз.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 января, в Киеве без осадков, днем температура до -8°.
Сегодня в Украине усилятся морозы, на западе пройдут сильные снегопады (карта)
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -8°, вечером - до -9°. Ветер восточный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 16:38.
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- Днепр-5°... -6°
- Донецк-4°... -6°
- Житомир-8°... -9°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-4°... -7°
- Киев-8°... -9°
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- Львов-4°... -8°
- Николаев+1°... -1°
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- Полтава-9°... -10°
- Ровно-8°... -9°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы-11°... -15°
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- Харьков-10°... -12°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий-5°... -6°
- Черкассы-10°... -12°
- Чернигов-10°... -15°
- Черновцы-5°... -7°
Виргиния, США
- 1 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:48 %
Давление:752 мм
Ветер: 8.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:22
Закат17:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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