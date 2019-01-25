В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура до -8°

08:30, 25 января 2019
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В столице сегодня усилится мороз.

В Киеве сегодня будет облачно / УНИАН
В Киеве сегодня будет облачно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 января, в Киеве без осадков, днем температура до -8°.

Сегодня в Украине усилятся морозы, на западе пройдут сильные снегопады (карта)

Погода в Киеве. Температура воздуха днем -8°, вечером - до -9°. Ветер восточный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 16:38.

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Теги: #Киев#погода
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