В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура до -8°

В столице сегодня усилится мороз.

В Киеве сегодня будет облачно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 января, в Киеве без осадков, днем температура до -8°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -8°, вечером - до -9°. Ветер восточный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 16:38.

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