Сегодня в Украине усилятся морозы, на западе пройдут сильные снегопады (карта)
Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 января, в Украине усилятся морозы, на западе пройдут снегопады.
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Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего сегодня будет в северных областях: до -15° ночью, до - 11° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -1°, днем до +10°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -8°.
В восточных областях пасмурно. Температура ночью -12°, днем до -10°. В центре ночью температура опустится до -12°, днем - до -10°, без осадков.
В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.
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Погода в Украине
- Винница-7°... -8°
- Днепр-5°... -6°
- Донецк-4°... -6°
- Житомир-8°... -9°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-4°... -7°
- Киев-8°... -9°
- Кировоград-6°... -7°
- Луганск-6°... -8°
- Луцк-7°... -8°
- Львов-4°... -8°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-9°... -10°
- Ровно-8°... -9°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы-11°... -15°
- Тернополь-6°... -8°
- Харьков-10°... -12°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий-5°... -6°
- Черкассы-10°... -12°
- Чернигов-10°... -15°
- Черновцы-5°... -7°