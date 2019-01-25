Сегодня в Украине усилятся морозы, на западе пройдут сильные снегопады (карта)

08:10, 25 января 2019
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Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду.

Холоднее всего сегодня будет в северных областях / УНИАН
Холоднее всего сегодня будет в северных областях / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 января, в Украине усилятся морозы, на западе пройдут снегопады.

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Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего сегодня будет в северных областях: до -15° ночью, до - 11° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -1°, днем до +10°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -8°.

В восточных областях пасмурно. Температура ночью -12°, днем до -10°. В центре ночью температура опустится до -12°, днем - до -10°, без осадков. 

Прогноз на 25 января / УНИАН
Прогноз на 25 января / УНИАН

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

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Теги: #погода#прогноз
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