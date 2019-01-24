В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура до -8°

Вечером в столице температура опустится до -9°.

В Киеве завтра будет пасмурно / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 января, в Киеве без осадков, днем температура до -8°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -8°, вечером - до -9°. Ветер восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:44, а зайдет в 16:38.

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