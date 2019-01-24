В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура до -8°
Вечером в столице температура опустится до -9°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 января, в Киеве без осадков, днем температура до -8°.
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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -8°, вечером - до -9°. Ветер восточный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:44, а зайдет в 16:38.
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- Винница-8°... -11°
- Днепр+1°... -8°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир-8°... -13°
- Запорожье+2°... -5°
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- Киев-7°... -15°
- Кировоград-5°... -12°
- Луганск+2°... -8°
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- Львов-6°... -8°
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- Одесса+2°... -5°
- Полтава-3°... -14°
- Ровно-7°... -12°
- Симферополь+13°... +2°
- Сумы-5°... -17°
- Тернополь-7°... -10°
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- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий-8°... -10°
- Черкассы-6°... -16°
- Чернигов-7°... -16°
- Черновцы-7°... -9°
Виргиния, США
+ 7 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:76 %
Давление:749 мм
Ветер: 8.4 м/с
Вероятность осадков:87 %
Восход:07:22
Закат17:21
Видимость:13 км
Фаза луны:
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