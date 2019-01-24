Завтра в Украине усилятся морозы, на западе пройдут снегопады (видеопрогноз)
Завтра в Украине сохранится морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 января, в Украине усилятся морозы, на западе пройдут снегопады.
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Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего завтра будет в северных областях: до -15° ночью, до - 11° днем. Жителям южных регионов синоптики переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +10°.
На западе Украины пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -7°.
В восточных областях пасмурно. Температура ночью -12°, днем до -10°. В центре ночью температура опустится до -12°, днем - до -10°, без осадков.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 25 января
В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.
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Погода в Украине
- Винница-8°... -11°
- Днепр+1°... -8°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир-8°... -13°
- Запорожье+2°... -5°
- Ивано-Франковск-6°... -8°
- Киев-7°... -15°
- Кировоград-5°... -12°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк-6°... -11°
- Львов-6°... -8°
- Николаев+2°... -5°
- Одесса+2°... -5°
- Полтава-3°... -14°
- Ровно-7°... -12°
- Симферополь+13°... +2°
- Сумы-5°... -17°
- Тернополь-7°... -10°
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