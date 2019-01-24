Число погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии возросло до 26

15:48, 24 января 2019
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Команда спасателей все еще занимается поиском жертв.

В настоящее время 24 человека числятся пропавшими без вести / ANTARA
В настоящее время 24 человека числятся пропавшими без вести / ANTARA

Число погибших в результате наводнений и схода оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси возросло до 26 человек,.

Об этом сообщает местное издание Tempo.

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Команда спасателей все еще занимается поиском жертв.

По данным издания, в настоящее время 24 человека числятся пропавшими без вести. Наводнения затронули более 5,8 тысяч человек. Несколько правительственных учреждений повреждены, обрушились 9 мостов.

Как сообщала Погода. УНИАН, Украину в феврале ждет резкая смена погоды.

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Теги: #Индонезия#наводнение
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