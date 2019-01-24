Морозная и со снегом: народный синоптик дал прогноз погоды на март

14:58, 24 января 2019
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В 20 числах марта еще будут держаться ночные морозы, там же ожидается снег, говорит Леонид Горбань.

Первые десять дней весны будут морозными / pixabay.com
Первые десять дней весны будут морозными / pixabay.com

Первый месяц весны в Украине будет довольно морозным.

Завтра антициклон принесет в Украину сильные морозы - синоптик

Такй прогноз сделал народныйсиноптик Леонид Горбань, пишет "Обозреватель".

"В этом году: если в январе март, то в марте январь. Первые десять дней весны будут морозными – от -7 до -14 градусов будет доходить. А в 20 числах еще будут держаться ночные морозы, там же ожидается снег", – рассказал он.

Как сообщала Погода. УНИАН, Украину в феврале ждет резкая смена погоды.

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Теги: #погода#весна
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