Жара в Австралии побила 80-летний рекорд: люди жарят яичницу прямо на улице под Солнцем (видео)

В Южной Австралии были побиты 17 температурных рекордов.

Температура в Австралии поднялась до 47,7 градусов по Цельсию

Сильная жара бьет рекорды на юге Австралии. Температура там достигает 50 градусов по Цельсию.

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Об этом сообщает The Guardian.

Официально, температура поднялась до 47,7 градусов по Цельсию. Восьмидесятилетний рекорд побит в городе Аделаида. Всег в Южной Австралии были побиты 17 температурных рекордов.

Австралийские СМИ публикуют видео того, как люди зажаривают яичницу прямо на улице, на сковороде, нагревшейся от Солнца.

В соцсетях местные жители делятся своими наблюдениями за жарой: жарят мясо в оставленной на солнцепеке машине, фиксируют свои собственные температурные рекорды.

Twitter Tasty Adelaide

Как сообщала Погода.УНИАН, завтра антициклон принесет в Украину сильные морозы.