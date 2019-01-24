Жара в Австралии побила 80-летний рекорд: люди жарят яичницу прямо на улице под Солнцем (видео)
В Южной Австралии были побиты 17 температурных рекордов.
Сильная жара бьет рекорды на юге Австралии. Температура там достигает 50 градусов по Цельсию.
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Об этом сообщает The Guardian.
Официально, температура поднялась до 47,7 градусов по Цельсию. Восьмидесятилетний рекорд побит в городе Аделаида. Всег в Южной Австралии были побиты 17 температурных рекордов.
Австралийские СМИ публикуют видео того, как люди зажаривают яичницу прямо на улице, на сковороде, нагревшейся от Солнца.
Температура в Австралии достигла 47,7 градусов по Цельсию
В соцсетях местные жители делятся своими наблюдениями за жарой: жарят мясо в оставленной на солнцепеке машине, фиксируют свои собственные температурные рекорды.
Как сообщала Погода.УНИАН, завтра антициклон принесет в Украину сильные морозы.
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