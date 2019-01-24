Завтра антициклон принесет в Украину сильные морозы - синоптик
В Киеве 25 января - сильный холод. Ночью -10...-13, днем -7...-9 градусов. Гололедица. Без существенных осадков.
Завтра антициклон принесет в Украину сильные морозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
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"Только снежные атмосферные фронты начали усаживаться в отходящий поезд, как уже антициклон готовится примчаться на их места. В ближайшие сутки он приведет за собой дальних арктических родственников - будет усиление мороза", - пишет синоптик.
По ее словам, ночью в Украине будет -8...-15 градусов, днем -7...-12 градусов.
На юге днем 0...+5 градусов. Снег будет идти преимущественно на Западе.
В Киеве 25 января - сильный холод. Ночью -10...-13, днем -7...-9 градусов. Гололедица. Без существенных осадков.
Как сообщала Погода. УНИАН, сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях.
Погода в Украине
- Винница-7°... -10°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир-7°... -12°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск-6°... -8°
- Киев-6°... -13°
- Кировоград-2°... -9°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк-6°... -11°
- Львов-5°... -8°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-3°... -11°
- Ровно-7°... -12°
- Симферополь+13°... +2°
- Сумы-6°... -16°
- Тернополь-6°... -10°
- Харьков0°... -12°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий-8°... -10°
- Черкассы-5°... -13°
- Чернигов-7°... -17°
- Черновцы-6°... -8°