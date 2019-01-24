Завтра антициклон принесет в Украину сильные морозы - синоптик

В Киеве 25 января - сильный холод. Ночью -10...-13, днем -7...-9 градусов. Гололедица. Без существенных осадков.

В ближайшие сутки будет усиление мороза / УНИАН

Завтра антициклон принесет в Украину сильные морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

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"Только снежные атмосферные фронты начали усаживаться в отходящий поезд, как уже антициклон готовится примчаться на их места. В ближайшие сутки он приведет за собой дальних арктических родственников - будет усиление мороза", - пишет синоптик.

По ее словам, ночью в Украине будет -8...-15 градусов, днем -7...-12 градусов.

На юге днем 0...+5 градусов. Снег будет идти преимущественно на Западе.

В Киеве 25 января - сильный холод. Ночью -10...-13, днем -7...-9 градусов. Гололедица. Без существенных осадков.

Как сообщала Погода. УНИАН, сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях.