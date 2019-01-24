Последствия непогоды: в Киеве задерживают и отменяют авиарейсы
Сейчас ведется интенсивное очищение взлетно-посадочной полосы от снега в "Борисполе".
В аэропорту "Борисполь" из-за непогоды задерживаются и отменяются авиарейсы. В частности, отменили два рейса в Вену, задерживается рейс в Шарм-эль-Шейх.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
В администрации аэропорта объясняют, что делают сейчас все возможное, чтобы все рейсы прибывали и улетали вовремя: сейчас ведется интенсивное очищение взлетно-посадочной полосы от снега.
Так, как видно на табло на сайте "Борисполя", до сих пор не улетел Самолет в Египет, который должен был отправиться в 02:40. Также остальные прилеты имеют незначительные отклонения от графика.
В аэропорту "Киев" (Жуляны) задерживается до 11:30 вылет самолета в Одессу, который должен был вылететь в 9:50. Все остальные рейсы имеют незначительные отклонения.
Напомним, вчера несмотря на снегопад, аэропорты Киева работали в штатном режиме.
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