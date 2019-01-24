Последствия непогоды: в Киеве задерживают и отменяют авиарейсы

Сейчас ведется интенсивное очищение взлетно-посадочной полосы от снега в "Борисполе".

Иллюстративное фото / фото УНИАН

В аэропорту "Борисполь" из-за непогоды задерживаются и отменяются авиарейсы. В частности, отменили два рейса в Вену, задерживается рейс в Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В администрации аэропорта объясняют, что делают сейчас все возможное, чтобы все рейсы прибывали и улетали вовремя: сейчас ведется интенсивное очищение взлетно-посадочной полосы от снега.

Так, как видно на табло на сайте "Борисполя", до сих пор не улетел Самолет в Египет, который должен был отправиться в 02:40. Также остальные прилеты имеют незначительные отклонения от графика.

скриншот

В аэропорту "Киев" (Жуляны) задерживается до 11:30 вылет самолета в Одессу, который должен был вылететь в 9:50. Все остальные рейсы имеют незначительные отклонения.

скриншот

Напомним, вчера несмотря на снегопад, аэропорты Киева работали в штатном режиме.