В Киеве сегодня без осадков, температура до -5°

В столице сегодня будет морозная погода.

В КИеве сегодня будет пасмурно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.

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