В Киеве сегодня без осадков, температура до -5°
В столице сегодня будет морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.
Сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях (карта)
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.
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- Черновцы-6°... -8°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+6 °
Влажность:76 %
Давление:748 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:87 %
Восход:07:22
Закат17:21
Видимость:4.8 км
Фаза луны:
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