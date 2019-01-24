В Киеве сегодня без осадков, температура до -5°

08:30, 24 января 2019
13
0

В столице сегодня будет морозная погода.

В КИеве сегодня будет пасмурно / УНИАН
В КИеве сегодня будет пасмурно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.

Сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях (карта)

Погода в Киеве. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Последствия непогоды: в Киеве задерживают и отменяют авиарейсы Последствия непогоды: в Киеве задерживают и отменяют авиарейсы
Сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях (карта) Сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях (карта)
Народный синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине Народный синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до -5° В Киеве завтра без осадков, температура до -5°
В Чикаго из-за ледяного дождя отменили сотни авиарейсов (видео) В Чикаго из-за ледяного дождя отменили сотни авиарейсов (видео)
В Одесской и Кировоградской областях ограничили движение грузовиков из-за непогоды В Одесской и Кировоградской областях ограничили движение грузовиков из-за непогоды
Из-за сильного снегопада Киев замер в 9-балльных пробках (карта) Из-за сильного снегопада Киев замер в 9-балльных пробках (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг на месяц
76 %
748 мм
8.3 м/с
87 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять