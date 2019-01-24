Сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях (карта)

08:13, 24 января 2019
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В Украине сегодня будет пасмурная погода.

В Украине сегодня будет пасмурная погода / Центр
В Украине сегодня будет пасмурная погода / Центр

Согласно данным Погода УНИАН, 24 января в Украине сохранится морозная погода, практически по всей территории страны без осадков.

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На востоке будет пасмурная погода, лишь в Луганской области возможен небольшой снег. Температура до +3° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +13°. 

На западе Украины также без осадков. Температура до -7°.

В северных областях преимущественно без осадков, местами возможен небольшой снег. Температура до -5°. В центре сегодня температура до -5°,  без осадков.

Прогноз на 24 января / УНИАН
Прогноз на 24 января / УНИАН

В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

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Теги: #погода#мороз
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