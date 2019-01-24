Сегодня в Украине без осадков, холоднее всего будет в западных областях (карта)
В Украине сегодня будет пасмурная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 января в Украине сохранится морозная погода, практически по всей территории страны без осадков.
У берегов Индонезии произошло землетрясение
На востоке будет пасмурная погода, лишь в Луганской области возможен небольшой снег. Температура до +3° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +13°.
На западе Украины также без осадков. Температура до -7°.
В северных областях преимущественно без осадков, местами возможен небольшой снег. Температура до -5°. В центре сегодня температура до -5°, без осадков.
В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.
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Погода в Украине
- Винница-6°... -8°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+3°... -4°
- Житомир-5°... -10°
- Запорожье+4°... -1°
- Ивано-Франковск-5°... -8°
- Киев-5°... -11°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк-5°... -10°
- Львов-5°... -8°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава0°... -8°
- Ровно-7°... -12°
- Симферополь+13°... 0°
- Сумы-3°... -13°
- Тернополь-6°... -10°
- Харьков+1°... -9°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий-7°... -10°
- Черкассы-3°... -9°
- Чернигов-5°... -14°
- Черновцы-6°... -8°