Народный синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине

19:35, 23 января 2019
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Во второй декаде февраля в Украину вернутся морозы, но не слишком сильные, прогнозирует народный синоптик.

Народный синоптик рассказал, каким будет февраль в Украине / Фото УНИАН
Народный синоптик рассказал, каким будет февраль в Украине / Фото УНИАН

Народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что февраль в Украине не будет слишком лютым.

В комментарии "Фактам" он рассказал, что в начале февраля по ночам ожидаются небольшие морозы, днем будет плюсовая температура, пройдет снег.

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"В целом же в первой декаде месяца (февраля, - УНИАН.) погода будет относительно мягкой (от небольших минусов до плюсов) и малоснежной. В отличие от второй десятидневки, в конце которой ожидаются обильные осадки. Кроме того, во второй декаде февраля в Украину вернутся морозы, но еще не слишком сильные. А вот после 20 февраля возможно резкое понижение температуры. Осадки будут умеренными", - отметил народный синоптик.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине в ближайшее время ожидается существенное похолодание - местами мороз может быть около 20 градусов. "С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами", - заявлял он.

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Теги: #погода#прогноз#Украина#синоптик#февраль
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