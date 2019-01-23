Народный синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине
Во второй декаде февраля в Украину вернутся морозы, но не слишком сильные, прогнозирует народный синоптик.
Народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что февраль в Украине не будет слишком лютым.
В комментарии "Фактам" он рассказал, что в начале февраля по ночам ожидаются небольшие морозы, днем будет плюсовая температура, пройдет снег.
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"В целом же в первой декаде месяца (февраля, - УНИАН.) погода будет относительно мягкой (от небольших минусов до плюсов) и малоснежной. В отличие от второй десятидневки, в конце которой ожидаются обильные осадки. Кроме того, во второй декаде февраля в Украину вернутся морозы, но еще не слишком сильные. А вот после 20 февраля возможно резкое понижение температуры. Осадки будут умеренными", - отметил народный синоптик.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине в ближайшее время ожидается существенное похолодание - местами мороз может быть около 20 градусов. "С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами", - заявлял он.
Погода в Украине
- Винница-4°... -9°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-6°... -7°
- Житомир-6°... -8°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-3°... -7°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк-4°... -9°
- Львов-4°... -8°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-6°... -10°
- Симферополь+7°... +5°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-5°... -9°
- Харьков-8°... -10°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий-5°... -11°
- Черкассы-6°... -8°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы-4°... -8°