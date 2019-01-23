В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине прекратятся сильные снегопады
Сильные снегопады пришли в Украину ненадолго, судя по прогнозам.
В ближайшее время сильные снегопады в Украине прекратятся. Но совсем без осадков не обойдется.
Об этом заявила замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".
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"Обильные снегопады и метели ожидаются еще и 24 января в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях, а на остальной территории страны уже будет спокойно", — рассказала она.
"Правда, совсем без осадков не обойдется. Они будут небольшими, в виде снега, мокрого снега, а местами и дождя. Кроме того, ожидается улучшение температурного режима. В северных и западных областях морозы ослабнут, в центральных и восточных областях будет около нуля, а на юге страны температура воздуха местами поднимется до плюс семи. Так что в ближайшее время в Украину придет оттепель", - прогнозирует Голеня.
Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Украине сохранится морозная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег.
Погода в Украине
- Винница-4°... -9°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-6°... -7°
- Житомир-6°... -8°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-3°... -7°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк-4°... -9°
- Львов-4°... -8°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-6°... -10°
- Симферополь+7°... +5°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-5°... -9°
- Харьков-8°... -10°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий-5°... -11°
- Черкассы-6°... -8°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы-4°... -8°