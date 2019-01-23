В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине прекратятся сильные снегопады

Сильные снегопады пришли в Украину ненадолго, судя по прогнозам.

Метели ожидаются 24 января еще в ряде областей / фото УНИАН

В ближайшее время сильные снегопады в Украине прекратятся. Но совсем без осадков не обойдется.

Об этом заявила замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

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"Обильные снегопады и метели ожидаются еще и 24 января в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях, а на остальной территории страны уже будет спокойно", — рассказала она.

"Правда, совсем без осадков не обойдется. Они будут небольшими, в виде снега, мокрого снега, а местами и дождя. Кроме того, ожидается улучшение температурного режима. В северных и западных областях морозы ослабнут, в центральных и восточных областях будет около нуля, а на юге страны температура воздуха местами поднимется до плюс семи. Так что в ближайшее время в Украину придет оттепель", - прогнозирует Голеня.

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Украине сохранится морозная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег.