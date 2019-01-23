В Киеве завтра без осадков, температура до -5°
Вечером в столице температура опустится до -11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.
Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 16:36.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -9°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-6°... -7°
- Житомир-6°... -8°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-3°... -7°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк-4°... -9°
- Львов-4°... -8°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-6°... -10°
- Симферополь+7°... +5°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-5°... -9°
- Харьков-8°... -10°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий-5°... -11°
- Черкассы-6°... -8°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы-4°... -8°
Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-6 °
Влажность:80 %
Давление:766 мм
Ветер: 9.3 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:07:23
Закат17:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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