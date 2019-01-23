В Киеве завтра без осадков, температура до -5°

Вечером в столице температура опустится до -11°.

В Киеве сохранится морозная погода / Адміністрація Президента України

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 16:36.

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