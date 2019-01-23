Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Завтра в Украине сохранится морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Украине сохранится морозная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег.
Из-за снегопада в шести областях Украины ограничили движение транспорта (карта)
Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего будет в северных областях: до -14° ночью, до - 5° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -1°, днем до +7°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -5°.
В восточных областях местами дожди. Температура ночью -4°, днем до +3°. В центре ночью температура опустится до -11°, днем - до -5°, без осадков.
В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -9°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-6°... -7°
- Житомир-6°... -8°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-3°... -7°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк-4°... -9°
- Львов-4°... -8°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-6°... -10°
- Симферополь+7°... +5°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-5°... -9°
- Харьков-8°... -10°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий-5°... -11°
- Черкассы-6°... -8°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы-4°... -8°