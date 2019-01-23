Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 23 января 2019
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Завтра в Украине сохранится морозная погода.

В Украине завтра местами пройдут дожди и мокрый снег / УНИАН
В Украине завтра местами пройдут дожди и мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 января, в Украине сохранится морозная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег.

Из-за снегопада в шести областях Украины ограничили движение транспорта (карта)

Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего будет в северных областях: до -14° ночью, до - 5° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -1°, днем до +7°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -5°.

В восточных областях местами дожди. Температура ночью -4°, днем до +3°. В центре ночью температура опустится до -11°, днем - до -5°, без осадков. 

В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

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Теги: #погода#мороз
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