У берегов Индонезии произошло землетрясение

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Очаг залегал на глубине 15,3 километра / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду недалеко от индонезийского острова Сумба.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Подземные толчки зафиксированы в 11.39 по времени UTC (13.39 по Киеву). Эпицентр располагался в 70 километрах к югу от населенного пункта Кахале в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг залегал на глубине 15,3 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.