Из-за снегопада в шести областях Украины ограничили движение транспорта (карта)

Отмечается, что сейчас пробок на дорогах государственного значения нет.

В шести областях ограничили движение транспорта из-за снегопада / фото УНИАН

В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств в шести регионах страны.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, движение для большегрузного транспорта ограничено в Винницкой, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

Отмечается, что сейчас пробок на дорогах государственного значения нет.

npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, из-за снежного коллапса в Украине все дорожные службы будут работать круглосуточно.