Из-за снегопада в шести областях Украины ограничили движение транспорта (карта)
Отмечается, что сейчас пробок на дорогах государственного значения нет.
В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств в шести регионах страны.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, движение для большегрузного транспорта ограничено в Винницкой, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.
Отмечается, что сейчас пробок на дорогах государственного значения нет.
Как сообщал УНИАН, из-за снежного коллапса в Украине все дорожные службы будут работать круглосуточно.
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