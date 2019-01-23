Из-за снегопада в шести областях Украины ограничили движение транспорта (карта)

14:23, 23 января 2019
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Отмечается, что сейчас пробок на дорогах государственного значения нет.

В шести областях ограничили движение транспорта из-за снегопада / фото УНИАН
В шести областях ограничили движение транспорта из-за снегопада / фото УНИАН

В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств в шести регионах страны.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, движение для большегрузного транспорта ограничено в Винницкой, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

Отмечается, что сейчас пробок на дорогах государственного значения нет.

npu.gov.ua
npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, из-за снежного коллапса в Украине все дорожные службы будут работать круглосуточно.

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Теги: #снегопад#ограничение движения транспорта
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