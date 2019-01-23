В Чикаго из-за ледяного дождя отменили сотни авиарейсов (видео)

Из-за снегопадов в Колорадо не работает значительная часть учебных заведений и даже несколько военных объектов.

Штаты Колорадо и Вайоминг страдают от метели / скриншот

В Чикаго из-за ледяного дождя отменили сотни авиарейсов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Городу грозит ледяной дождь, после которого дороги станут скользкими, и метель. Из-за них оставить местный аэродром не смогли 460 авиарейсов.

Штаты Колорадо и Вайоминг страдают от метели - снежные сугробы остановили движение на нескольких крупных магистралях.

Не смотря на то, что дороги убирает спецтехника, движение на некоторых участках перекрыли в целях безопасности. Из-за снегопадов в Колорадо не работает значительная часть учебных заведений и даже несколько военных объектов.