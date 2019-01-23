В Чикаго из-за ледяного дождя отменили сотни авиарейсов (видео)
Из-за снегопадов в Колорадо не работает значительная часть учебных заведений и даже несколько военных объектов.
В Чикаго из-за ледяного дождя отменили сотни авиарейсов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Из-за сильного снегопада Киев замер в 9-балльных пробках (карта)
Городу грозит ледяной дождь, после которого дороги станут скользкими, и метель. Из-за них оставить местный аэродром не смогли 460 авиарейсов.
Штаты Колорадо и Вайоминг страдают от метели - снежные сугробы остановили движение на нескольких крупных магистралях.
Не смотря на то, что дороги убирает спецтехника, движение на некоторых участках перекрыли в целях безопасности. Из-за снегопадов в Колорадо не работает значительная часть учебных заведений и даже несколько военных объектов.
В Чикаго отменили сотни авиарейсов из-за ледяного дождя
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