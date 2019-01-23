В Одесской и Кировоградской областях ограничили движение грузовиков из-за непогоды

13:03, 23 января 2019
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На территорию Кропивницкого запрещен въезд большегрузного транспорта.

С 11:00 ограничено движение по дороге государственного значения М-05 Киев - Одесса / ГСЧС
С 11:00 ограничено движение по дороге государственного значения М-05 Киев - Одесса / ГСЧС

Сегодня в Одесской области на трассе «Киев-Одесса» в связи с непогодой ограничено движение большегрузного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что ограничение введено с 10:30 на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев-Одесса, км 273 + 210 - км 450 + 500.

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На пяти трассах Кировоградской области из-за осложнения погодных условий временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Кировоградской области.

По области ограничения движения с 10:00 действуют на дорогах государственного значения: М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (км 578 + 928 - км 703 + 226, от г. Кропивницкий до границе с Черкасской областью); М-13 Кропивницкий-Платоново (км 0 +000 - км 76 + 432, от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью); Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог - Запорожье (0 + 000 - 81 + 735 от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью); Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев (км 70 + 360 - 153 + 455, от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).

Также с 11:00 ограничено движение по дороге государственного значения М-05 Киев - Одесса (км 237 + 108 - км 274 + 360, от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью).

Кроме того, с 11:00 введено ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных грузовых транспортных средств.

В ведомстве добавили, что на территорию Кропивницкого запрещен въезд большегрузного транспорта.

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Теги: #погода#пробки
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