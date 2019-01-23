В Одесской и Кировоградской областях ограничили движение грузовиков из-за непогоды
На территорию Кропивницкого запрещен въезд большегрузного транспорта.
Сегодня в Одесской области на трассе «Киев-Одесса» в связи с непогодой ограничено движение большегрузного транспорта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Одесской области.
Отмечается, что ограничение введено с 10:30 на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев-Одесса, км 273 + 210 - км 450 + 500.
Из-за сильного снегопада Киев замер в 9-балльных пробках (карта)
На пяти трассах Кировоградской области из-за осложнения погодных условий временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Кировоградской области.
По области ограничения движения с 10:00 действуют на дорогах государственного значения: М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (км 578 + 928 - км 703 + 226, от г. Кропивницкий до границе с Черкасской областью); М-13 Кропивницкий-Платоново (км 0 +000 - км 76 + 432, от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью); Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог - Запорожье (0 + 000 - 81 + 735 от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью); Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев (км 70 + 360 - 153 + 455, от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).
Также с 11:00 ограничено движение по дороге государственного значения М-05 Киев - Одесса (км 237 + 108 - км 274 + 360, от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью).
Кроме того, с 11:00 введено ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных грузовых транспортных средств.
В ведомстве добавили, что на территорию Кропивницкого запрещен въезд большегрузного транспорта.
Погода в Украине
- Винница-4°... -9°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-6°... -7°
- Житомир-6°... -8°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-3°... -7°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк-4°... -9°
- Львов-4°... -8°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-5°... -10°
- Симферополь+7°... +5°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-5°... -9°
- Харьков-9°... -10°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий-5°... -11°
- Черкассы-6°... -8°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы-4°... -8°