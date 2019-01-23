Из-за сильного снегопада Киев замер в 9-балльных пробках (карта)

Подъезд к аэропортам и вокзалам практически полностью заблокирован.

Общественный транспорт в столице ходит без соблюдения графика / Facebook Юлия Песоцкая

В Киеве из-за непрекращающегося снегопада на дорогах образовались огромные пробки. На данный момент они оцениваются в 9 баллов. Общественный транспорт в столице ходит без соблюдения графика.

Согласно данным Google-карт, движение на дорогах от Чабанов, Крюковщины, Вишневого, Софиевской Борщаговки и Петропавловской Борщаговки актически замерло. На Кольцевой дороге, где проезд осложнен в обе стороны движения.

Пробки по состоянию на 12.25 / скриншот

Кроме этого, движение осложнено авариями. Так, ДТП без потерпевших произошло на проспекте Победы, а более серьезная авария – на Гостомельском шоссе.

На проспекте Победы пробка начинается на подъезде к метро "Житомирская" и тянется до площади Победы, где переходит на бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь.

Дороги не расчищены даже на Крещатике / Facebook Геннадий Кривошея

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Дороги к аэропорту и вокзалам фактически стоят. Подъезд к аэропорту "Киев" особенно сильно затруднен на Воздухофлотском проспекте и по прилегающим улицам.

В центре Киева снегоуборочная техника расчистила основные дороги. Городские власти предупредили, что будут эвакуировать все припаркованные авто, которые мешают расчистке.

По данным синоптика Натальи Диденко, сегодня будет снежно, но уже 24 января атмосферные фронты переместятся и снегопад в Киеве утихнет, однако останется мороз.

Завтра мокрый снег с дождем снег будет срываться на востоке и юге. Температура днем -2...-6 на западе и севере, ночью до -7...-12. На остальную территорию придет оттепель.

Как сообщала Погода. УНИАН, из-за снежного коллапса в Украине все дорожные службы будут работать круглосуточно.