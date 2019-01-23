Из-за снегопада в Киеве введено оперативное положение на маршрутах общественного транспорта

11:52, 23 января 2019
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Сегодня в 17.00 планируется запретить въезд в Киев крупногабаритного транспорта.

Из-за сильного снега и метели в Киеве  объявлен желтый уровень опасности / kyivcity.gov.ua
Из-за сильного снега и метели в Киеве  объявлен желтый уровень опасности / kyivcity.gov.ua

В Киеве на маршрутах общественного транспорта из-за снега и гололеда введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Также в КГГА предупредили о возможном запрете въезда в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта с 17:00 до 21:00.

Киев накрыл мощный снегопад, движение на дорогах парализовано (карта)

"Это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.

О введении такого запрета будет сообщено дополнительно.

Ночью в столице дежурили 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники КК "Киевавтодор", а также 54 бригады по ручной уборке.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 23 января, из-за сильного снега и метели объявлен желтый уровень опасности.

В столице сильные порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова на уровне 10-15 см.

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Теги: #снег#пробки Киев
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