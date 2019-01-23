Из-за снежного коллапса в Украине все дорожные службы будут работать круглосуточно

Нацполиции поручено привлечь в необходимом количестве патрули для регулирования дорожного движения с целью недопущения скопления транспорта.

ГСЧС и Нацгвардия должны подготовить тяжелую инженерную и снегоочистительную технику / ГСЧС

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко из-за осложнения погодных условий в Украине поручил перевести штабы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций всех уровней на круглосуточный режим.

Об этом сообщается на странице Зубко в Facebook.

«Из-за осложнения погодных условий и штормового предупреждения решением Комиссии ТЭБ ЧС поручил председателям ОГА и КГГА, Укравтодору, Укртрансбезопасности, Нацполиции, ГСЧС перевести на круглосуточный режим функционирование штабов всех уровней на период осложнения погодных условий», - написал он.

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При этом Зубко поручил обеспечить привлечение в необходимом количестве снегоочистительной и посыпочной техники, а также предусмотреть привлечение резервной снегоочистительной техники подрядных организаций; информировать через СМИ население, водителей и перевозчиков об ожидаемом осложнении погоды и соблюдении мер безопасности; обеспечить заблаговременное ограничение движения, в том числе пассажирских перевозок, при этом направлять транспортные средства по объездным дорогам или к местам отстоя; обеспечить организацию работы стационарных и мобильных пунктов обогрева для оказания помощи населению и участникам дорожного движения.

Нацполиции поручено привлечь в необходимом количестве патрули для регулирования дорожного движения с целью недопущения скопления транспорта и обеспечить работу дорожных предприятий по расчистке автодорог.

ГСЧС и Нацгвардия должны подготовить тяжелую инженерную и снегоочистительную технику, технику повышенной проходимости, мобильные пункты обогрева и своевременное их привлечение для оказания помощи участникам дорожного движения в случае образования транспортных заторов.