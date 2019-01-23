На Виннитчине из-за снегопада ограничили движение грузовиков на двух трассах

10:41, 23 января 2019
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В 10 областях Украины и в Киеве идет снег.

Снег затрудняет движение транспорта / ГСЧС
Снег затрудняет движение транспорта / ГСЧС

На двух трассах в Винницкой области в связи с осложнением погодных условий введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, по состоянию на 9 часов в Винницкой области введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на трассах М-12 Стрый-Знаменка (от г. Немиров до г. Гайсин); М-21 Выступовичи - Могилев-Подольский (от г. Жмеринка до г. Могилев-Подольский).

В ГСЧС информируют, что по состоянию на 9 часов утра идет снег в Ривненской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Херсонской областях и в г. Киев, в Одесской области - снег с дождем.

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Теги: #снег#погода
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