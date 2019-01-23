До 20 сантиметров снега: по всей территории Украины, кроме запада, объявлено штормовое предупреждение
В Киеве и Киевской области днем 23 января - сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см).
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.
Как сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, на всей территории Украины, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели.
Киев накрыл мощный снегопад, движение на дорогах парализовано (карта)
В частности, 23 января в Винницкой, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях синоптики прогнозируют сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см).
В южных, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.
В Киеве и Киевской области днем 23 января - значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см).
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине ударит мороз, в центральной части пройдут сильные снегопады.
Погода в Украине
- Винница-5°... -9°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-5°... -6°
- Житомир-6°... -8°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-3°... -7°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк-4°... -8°
- Львов-4°... -8°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-5°... -10°
- Симферополь+7°... +5°
- Сумы-8°... -10°
- Тернополь-4°... -9°
- Харьков-9°... -10°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий-5°... -11°
- Черкассы-6°... -8°
- Чернигов-6°... -8°
- Черновцы-3°... -8°