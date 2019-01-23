До 20 сантиметров снега: по всей территории Украины, кроме запада, объявлено штормовое предупреждение

В Киеве и Киевской области днем 23 января - сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см).

В Киеве и Киевской области днем 23 января - значительный снег / УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

Как сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, на всей территории Украины, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели.

Читайте также Киев накрыл мощный снегопад, движение на дорогах парализовано (карта)

В частности, 23 января в Винницкой, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях синоптики прогнозируют сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см).

В южных, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.

В Киеве и Киевской области днем 23 января - значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине ударит мороз, в центральной части пройдут сильные снегопады.