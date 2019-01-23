Киев накрыл мощный снегопад, движение на дорогах парализовано (карта)
По состоянию на 8:40 на некоторых улицах столицы уже образовались пробки, наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе.
В Киеве с самого утра идет сильный снегопад. Ранее синоптики сообщали, что прирост снежного покрова составит 10-15 см, а порывы ветра 15-20 м/с.
Как сообщает "112 Украина" корреспондент рассказала, что на улицах Киева уже начали работу коммунальные службы:
"Мы утром проехались по основным дорогам столицы, коммунальщики работают: видели и снегоуборочную технику, и бригады ручной уборки. Однако пока не все дороги расчищены должным образом, видели много снега на дорогах. Коммунальщики обещают, что в ближайшие часы ситуация значительно улучшится", - отметил журналист.
В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз
В то же время в КГГА сообщают, что на улицы города сегодня должны выйти 390 единиц спецтехники и полсотни бригад ручной уборки.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Советы для водителей и пешеходов можно прочитать по ссылке.
По состоянию на 8:40 на некоторых улицах столицы уже образовались пробки, наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе, о чем свидетельствуют данные Google Maps.
Так, на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", а также Национального цирка Украины.
Также движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, в районе метро "Дорогожичи", улице Юрия Ильенко, улице Семена Скляренко.
Пробки образовались и на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами - на Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, мосту Патона и Дарницком мосту.
Как сообщала Погода. УНИАН, 23 января в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.
Погода в Украине
- Винница-5°... -9°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-5°... -6°
- Житомир-6°... -8°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-3°... -7°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк-4°... -8°
- Львов-4°... -8°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава-7°... -8°
- Ровно-5°... -10°
- Симферополь+7°... +5°
- Сумы-8°... -10°
- Тернополь-4°... -9°
- Харьков-9°... -10°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий-5°... -11°
- Черкассы-6°... -8°
- Чернигов-6°... -8°
- Черновцы-3°... -8°