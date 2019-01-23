Киев накрыл мощный снегопад, движение на дорогах парализовано (карта)

09:27, 23 января 2019
5663
0

По состоянию на 8:40 на некоторых улицах столицы уже образовались пробки, наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе.

Коммунальщики уже приступили к работе / Oleg Katkov, Facebook
Коммунальщики уже приступили к работе / Oleg Katkov, Facebook

В Киеве с самого утра идет сильный снегопад. Ранее синоптики сообщали, что прирост снежного покрова составит 10-15 см, а порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщает "112 Украина" корреспондент рассказала, что на улицах Киева уже начали работу коммунальные службы:

"Мы утром проехались по основным дорогам столицы, коммунальщики работают: видели и снегоуборочную технику, и бригады ручной уборки. Однако пока не все дороги расчищены должным образом, видели много снега на дорогах. Коммунальщики обещают, что в ближайшие часы ситуация значительно улучшится", - отметил журналист.

В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз

В то же время в КГГА сообщают, что на улицы города сегодня должны выйти 390 единиц спецтехники и полсотни бригад ручной уборки.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Советы для водителей и пешеходов можно прочитать по ссылке.

По состоянию на 8:40 на некоторых улицах столицы уже образовались пробки, наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе, о чем свидетельствуют данные Google Maps.

Так, на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", а также Национального цирка Украины.

Также движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, в районе метро "Дорогожичи", улице Юрия Ильенко, улице Семена Скляренко. 

Пробки образовались и на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами - на Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, мосту Патона и Дарницком мосту.

скриншот
скриншот

Как сообщала Погода. УНИАН, 23 января в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Киев
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до -6° В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до -6°
В Киеве завтра резко ухудшится погода - наметет до 15 см снега (видео) В Киеве завтра резко ухудшится погода - наметет до 15 см снега (видео)
Завтра в Украине пройдут сильные снегопады и ударит мороз (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут сильные снегопады и ударит мороз (видеопрогноз)
В Индонезии произошло второе за день мощное землетрясение В Индонезии произошло второе за день мощное землетрясение
В Киеве объявили штормовое предупреждение В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз
Смертоносный снежный шторм в США унес жизни шести человек Смертоносный снежный шторм в США унес жизни шести человек

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
79 %
764 мм
8.2 м/с
16 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять