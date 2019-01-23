В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до -6°
В столице сегодня будет морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 января, в Киеве сильный снег, днем температура до -6°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер переменный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:45, а зайдет в 16:34.
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- 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-6 °
Влажность:77 %
Давление:765 мм
Ветер: 8.2 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:07:23
Закат17:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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