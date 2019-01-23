В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до -6°

В столице сегодня будет морозная погода.

Также в столице будет сильный ветер / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 января, в Киеве сильный снег, днем температура до -6°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер переменный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:45, а зайдет в 16:34.

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