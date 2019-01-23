Сегодня в Украине ударит мороз, в центральной части пройдут сильные снегопады (карта)

В центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.

В центре сегодня ожидается сильный снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 января в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.

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На востоке будет пасмурная погода, температура до -8° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду, местами дожди. Температура до +7°.

На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура до -5°.

В северных областях без осадков. Температура до -7°. В центре сегодня ожидается сильный снег, температура до -7°.

Прогноз на 23 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, ясная погода 23 — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

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