Сегодня в Украине ударит мороз, в центральной части пройдут сильные снегопады (карта)
В центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 января в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.
В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз
На востоке будет пасмурная погода, температура до -8° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду, местами дожди. Температура до +7°.
На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура до -5°.
В северных областях без осадков. Температура до -7°. В центре сегодня ожидается сильный снег, температура до -7°.
Согласно народному прогнозу, ясная погода 23 — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.
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