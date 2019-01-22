В Киеве завтра резко ухудшится погода - наметет до 15 см снега

Автомобили, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать.

Завтра ожидаются метели / фото УНИАН

В Киевской городской государственной администрации в очередной раз призвали водителей завтра не выезжать на собственных авто из-за ожидаемых метелей и сильного снега.

Как говорится в сообщении КГГА, в столице завтра ожидается ухудшение погодных условий и прирост снежного покрова до 10-15 см.

Читайте также Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в Украине

«В связи с этим призываем водителей при возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторов на автодорогах столицы. На время снегопадов рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту для передвижения по городу. Кроме того, убедительно просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать», - предупредили в КГГА.

Также в горгосадминистрации отметили, что ночью в столице будут дежурить 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники КК «Киевавтодор», а также 54 бригады по ручной уборке.

Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра из-за сильного снега и метели объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют прирост снежного покрова на уровне 10-15 см и сильные порывы ветра 15-20 м/сек.