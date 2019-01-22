Северо-восток США сковали рекордные 40-градусные морозы (видео)

18:21, 22 января 2019
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В местных аэропортах отменяют авиарейсы.

Лед сковал северо-восток США. В регионе температура упала до рекордных минус 40 градусов.

В США жертвами снежной бури стали пять человек (видео)

В Бостоне метеорологи зафиксировали самую низкую за всю историю наблюдений январскую температуру, жители целыми днями пытаются расчистить снег на своих подворьях. В некоторых районах его намело до полуметра.

Как сообщала Погода УНИАН, на северо-востоке США погода стала причиной смерти шести людей. В течение выходных в нескольких штатах падал снег, за которым в понедельник последовали холод и порывистый ветер.

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Теги: #США#морозы
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