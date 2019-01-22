Северо-восток США сковали рекордные 40-градусные морозы (видео)
В местных аэропортах отменяют авиарейсы.
На северо-востоке США температура воздуха упала до рекордных минус 40 градусов
Лед сковал северо-восток США. В регионе температура упала до рекордных минус 40 градусов.
В США жертвами снежной бури стали пять человек (видео)
В Бостоне метеорологи зафиксировали самую низкую за всю историю наблюдений январскую температуру, жители целыми днями пытаются расчистить снег на своих подворьях. В некоторых районах его намело до полуметра.
Как сообщала Погода УНИАН, на северо-востоке США погода стала причиной смерти шести людей. В течение выходных в нескольких штатах падал снег, за которым в понедельник последовали холод и порывистый ветер.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-4°... -8°
- Днепр-9°... -12°
- Донецк-6°... -13°
- Житомир-3°... -9°
- Запорожье-7°... -9°
- Ивано-Франковск-4°... -6°
- Киев-4°... -10°
- Кировоград-11°... -12°
- Луганск-7°... -16°
- Луцк-3°... -8°
- Львов-3°... -7°
- Николаев-4°... -5°
- Одесса-2°... -3°
- Полтава-8°... -13°
- Ровно-4°... -10°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы-7°... -13°
- Тернополь-4°... -7°
- Харьков-7°... -12°
- Херсон-4°... -5°
- Хмельницкий-5°... -7°
- Черкассы-11°... -13°
- Чернигов-2°... -13°
- Черновцы-2°... -6°
Виргиния, США
- 11 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-16 °
Влажность:36 %
Давление:768 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат17:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей