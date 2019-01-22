В Киеве завтра сильный снегопад, температура до -6°

Вечером в столице температура опустится до -7°.

В КИеве ожидаются метели / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 января, в Киеве пройдет сильный снегопад, днем температура до -6°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер переменный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Украине похолодает, по всей стране пройдет снег.

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