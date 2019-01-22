В Киеве завтра сильный снегопад, температура до -6°
Вечером в столице температура опустится до -7°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 января, в Киеве пройдет сильный снегопад, днем температура до -6°.
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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер переменный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:34.
Как сообщал УНИАН, 23 января в Украине похолодает, по всей стране пройдет снег.
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- Житомир-3°... -9°
- Запорожье-7°... -9°
- Ивано-Франковск-4°... -6°
- Киев-4°... -10°
- Кировоград-11°... -12°
- Луганск-7°... -16°
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- Николаев-4°... -5°
- Одесса-2°... -3°
- Полтава-8°... -13°
- Ровно-4°... -10°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы-7°... -13°
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- Харьков-7°... -12°
- Херсон-4°... -5°
- Хмельницкий-5°... -7°
- Черкассы-11°... -13°
- Чернигов-2°... -13°
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Виргиния, США
- 11 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
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Влажность:36 %
Давление:768 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат17:19
Видимость:16 км
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