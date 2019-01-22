В Киеве завтра сильный снегопад, температура до -6°

17:00, 22 января 2019
102
0

Вечером в столице температура опустится до -7°.

В КИеве ожидаются метели / УНИАН
В КИеве ожидаются метели / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 января, в Киеве пройдет сильный снегопад, днем температура до -6°.

В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер переменный, до 5,0  м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Украине похолодает, по всей стране пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Киев
Читайте также
В Киеве объявили штормовое предупреждение В Киеве объявили штормовое предупреждение
Смертоносный снежный шторм в США унес жизни шести человек Смертоносный снежный шторм в США унес жизни шести человек
Циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады - синоптик Циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады - синоптик
По всей Украине сегодня ударят морозы, осадков не предвидится (карта) По всей Украине сегодня ударят морозы, осадков не предвидится (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура днем -6° В Киеве завтра без осадков, температура днем -6°
Капризная и переменчивая: синоптики дали прогноз погоды на февраль Капризная и переменчивая: синоптики дали прогноз погоды на февраль
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День соборности Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День соборности

Погода в Украине

Виргиния, США
- 11 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
36 %
768 мм
3.9 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять