Завтра в Украине пройдут сильные снегопады и ударит мороз (видеопрогноз)

16:30, 22 января 2019
164
0

На западе и севере Украины пройдет снег с дождем.

Холоднее всего будет в северных областях / фото УНИАН
Холоднее всего будет в северных областях / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 января, в Украине похолодает и пройдут снегопады с метелями.

В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз

Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего будет в северных областях: до -10° ночью, до - 7° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +2°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до -3°.

В северных областях также снегопады. Температура ночью 0°, днем до -8°. В центре ночью температура опустится до -8°, днем - до - 7°, сильный снег. 

Согласно народному прогнозу, 23 января — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#прогноз
Читайте также
Завтра в Украине пройдут сильные снегопады и ударит мороз (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут сильные снегопады и ударит мороз (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в Украине Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в Украине
Циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады - синоптик Циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады - синоптик
В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -6° В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -6°
По всей Украине сегодня ударят морозы, осадков не предвидится (карта) По всей Украине сегодня ударят морозы, осадков не предвидится (карта)
Капризная и переменчивая: синоптики дали прогноз погоды на февраль Капризная и переменчивая: синоптики дали прогноз погоды на февраль
Погода на неделю: в Украине ударят морозы и пройдет мокрый снег (карта) Погода на неделю: в Украине ударят морозы и пройдет мокрый снег (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 11 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
36 %
768 мм
3.9 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять