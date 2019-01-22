Завтра в Украине пройдут сильные снегопады и ударит мороз (видеопрогноз)
На западе и севере Украины пройдет снег с дождем.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 января, в Украине похолодает и пройдут снегопады с метелями.
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Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего будет в северных областях: до -10° ночью, до - 7° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +2°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до -3°.
В северных областях также снегопады. Температура ночью 0°, днем до -8°. В центре ночью температура опустится до -8°, днем - до - 7°, сильный снег.
Согласно народному прогнозу, 23 января — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -8°
- Днепр-9°... -12°
- Донецк-6°... -13°
- Житомир-3°... -9°
- Запорожье-7°... -9°
- Ивано-Франковск-4°... -6°
- Киев-4°... -10°
- Кировоград-11°... -12°
- Луганск-7°... -16°
- Луцк-3°... -8°
- Львов-3°... -7°
- Николаев-4°... -5°
- Одесса-2°... -3°
- Полтава-8°... -13°
- Ровно-4°... -10°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы-7°... -13°
- Тернополь-4°... -7°
- Харьков-7°... -12°
- Херсон-4°... -5°
- Хмельницкий-5°... -7°
- Черкассы-11°... -13°
- Чернигов-2°... -13°
- Черновцы-2°... -6°