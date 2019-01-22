Завтра в Украине пройдут сильные снегопады и ударит мороз (видеопрогноз)

На западе и севере Украины пройдет снег с дождем.

Холоднее всего будет в северных областях / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 января, в Украине похолодает и пройдут снегопады с метелями.

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Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего будет в северных областях: до -10° ночью, до - 7° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +2°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до -3°.

В северных областях также снегопады. Температура ночью 0°, днем до -8°. В центре ночью температура опустится до -8°, днем - до - 7°, сильный снег.

Согласно народному прогнозу, 23 января — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

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