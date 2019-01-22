В Индонезии произошло второе за день мощное землетрясение

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров / Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе острова Богоравату в Индонезии.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Это второе за день землетрясение магнитудой более 6,0 в этом районе.

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Подземные толчки зафиксированы в 05.10 по времени UTC (07.10 по Киеву). Эпицентр располагался на расстоянии 85 километров к юго-западу от острова в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщал УНИАН, циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады.