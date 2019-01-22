В Киеве объявили штормовое предупреждение

14:04, 22 января 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН
Объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

Днем 23 января в Киеве ожидается сильный снег, метели. Прирост снежного покрова составит 10-15 см. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

В КГГА призывают киевлян в период ухудшения погодных условий не пользоваться личным автотранспортом и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

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Кроме того, для надлежащей работы снегоуборочной техники водителей просят не парковать машины вдоль улиц и дорог.

Если же избежать поездки невозможно, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться следующих советов: соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

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Теги: #Киев#погода
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