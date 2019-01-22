В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз

В первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, прогнозирует народный синоптик.

Морозная погода продержится в Украине до 8 Марта / pixabay.com

В Украине в ближайшее время ожидается существенное похолодание - местами мороз может быть около 20 градусов.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передают "Подробности".

"Резко опустится температура воздуха и придут настоящие крещенские морозы, возможны снегопады", - сообщил Леонид Горбань.

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Известно, что такая погода продержится практически до конца января. В последние же дни января и начале февраля – немного потеплеет. С 5 февраля - снова ударят морозы, местами до 25−30 градусов и пойдут сильные снегопады:

"С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами", - заявляет Горбань.

Синоптик также высказал предположение, что с небольшими отклонениями в несколько дней, морозная погода продержится в Украине до 8 Марта.

Как сообщал УНИАН, циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады.