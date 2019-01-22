В Украину придут 30-градусные морозы - народный прогноз
В первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, прогнозирует народный синоптик.
В Украине в ближайшее время ожидается существенное похолодание - местами мороз может быть около 20 градусов.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передают "Подробности".
"Резко опустится температура воздуха и придут настоящие крещенские морозы, возможны снегопады", - сообщил Леонид Горбань.
Капризная и переменчивая: синоптики дали прогноз погоды на февраль
Известно, что такая погода продержится практически до конца января. В последние же дни января и начале февраля – немного потеплеет. С 5 февраля - снова ударят морозы, местами до 25−30 градусов и пойдут сильные снегопады:
"С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами", - заявляет Горбань.
Синоптик также высказал предположение, что с небольшими отклонениями в несколько дней, морозная погода продержится в Украине до 8 Марта.
Как сообщал УНИАН, циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады.
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