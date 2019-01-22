Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в Украине
Ожидаются метели, на юге и востоке снег с переходом в дождь.
Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни.
Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Винницкой области, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 10- 15 см, местами до 20 см).
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В южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.
В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели.
В Киеве и Киевской области завтра днем значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели.
Явления соответствуют желтому уровню опасности, отметили синоптики.
Как сообщал УНИАН, циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады.
Погода в Украине
- Винница-5°... -9°
- Днепр-8°... -12°
- Донецк-7°... -13°
- Житомир-4°... -9°
- Запорожье-6°... -9°
- Ивано-Франковск-3°... -6°
- Киев-6°... -10°
- Кировоград-9°... -10°
- Луганск-7°... -16°
- Луцк-3°... -8°
- Львов-3°... -7°
- Николаев-3°... -4°
- Одесса-1°... -3°
- Полтава-8°... -13°
- Ровно-5°... -10°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы-7°... -13°
- Тернополь-4°... -8°
- Харьков-8°... -12°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницкий-5°... -7°
- Черкассы-10°... -11°
- Чернигов-5°... -14°
- Черновцы-2°... -6°