Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в Украине

11:45, 22 января 2019
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Ожидаются метели, на юге и востоке снег с переходом в дождь.

В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с / УНИАН
В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с / УНИАН

Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Винницкой области, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 10- 15 см, местами до 20 см).

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В южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.

В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели.

В Киеве и Киевской области завтра днем значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели.

Явления соответствуют желтому уровню опасности, отметили синоптики.

Как сообщал УНИАН, циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады.

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Теги: #погода#метель
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