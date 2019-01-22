Смертоносный снежный шторм в США унес жизни шести человек

10:57, 22 января 2019
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От Нью-Йорка до Бостона температура в течение выходных упала до минус 20 градусов по Цельсию.

Снежный шторм в Каліорнії / The Weather Channel
Снежный шторм в Каліорнії / The Weather Channel

На северо-востоке США погода стала причиной смерти шести людей. В течение выходных в нескольких штатах падал снег, по которому в понедельник последовали холод и порывистый ветер.

В пригороде Чикаго погибла 12-летняя девочка - на нее обрушилась снежная крепость построенная самим ребенком вблизи одной из церквей, сообщает voanews.В результате происшествия также пострадала и 9-летняя девочка, которая получила переохолаждение. Ожидается, что она выживет.

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От Нью-Йорка до Бостона температура в течение выходных упала до минус 20 градусов по Цельсию, а скорость порывов холодного ветра достигала 48-64 км / час.

Национальная метеослужба обнародовала рекомендации и предупреждения для более чем 10 штатов, от Северной Дакоты до Восточного побережья.

Более чем 7500 авиарейсов задержаны в понедельник, по сравнению с 14 тысячами в воскресенье. В ближайшее время ожидается потепление.

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Теги: #погода#США
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