Циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады - синоптик
23 января в Украину придет циклон с Балкан.
В среду, 23 января, циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
По ее словам, 23 января в Украину придет циклон с Балкан.
"Поэтому в среду вновь - снегопады и метели. Больше всего непогода затронет Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области, районы Кропивницкого и Днепра. Здесь вероятны сильные осадки", - отметила Диденко.
Она уточнила, что в Одесской области - сильный мокрый снег и дождь.
Как сообщал УНИАН, со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой.
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