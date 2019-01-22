Циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады - синоптик

23 января в Украину придет циклон с Балкан.

Одесскую область накроет сильный мокрый снег и дождь / Фото УНИАН

В среду, 23 января, циклон с Балкан принесет в Украину метели и снегопады.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, 23 января в Украину придет циклон с Балкан.

"Поэтому в среду вновь - снегопады и метели. Больше всего непогода затронет Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области, районы Кропивницкого и Днепра. Здесь вероятны сильные осадки", - отметила Диденко.

Она уточнила, что в Одесской области - сильный мокрый снег и дождь.

Как сообщал УНИАН, со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой.